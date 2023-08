Ludy had vanaf het eerste contact het gevoel dat er met die ene vraag iets aan de hand was. Normaal krijgt ze via de mail vragen over prijzen van taarten, smaken en kleuren. Nu had ze het idee dat de klant aan het „vissen” was of ze bereid was een bruidstaart voor een homohuwelijk te maken. En de Zweedse banketbakster kreeg gelijk: de klant klaagde haar aan bij de Ombudsman voor Discriminatie.