Vastgoedconcern Wereldhave vraagt ook bankroet aan voor Big Bazar

Het grote winkelvastgoedconcern Wereldhave heeft ook faillissement aangevraagd voor koopjesketen Big Bazar. Volgens het beursgenoteerde bedrijf, bekend van winkelcentra als Eggert in Purmerend en De Koperwiek in Capelle aan den IJssel, is Big Bazar namelijk niet in staat gebleken om de achterstallige huur te voldoen. De aanvraag is ingediend bij de rechtbank in Leeuwarden en staat los van andere klachten over betalingsproblemen die de laatste dagen klinken.