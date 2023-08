DENK wil dat burgemeester Den Haag „haatactie” van Pegida verbiedt

DENK en vier organisaties voor moslims en Nederlanders van Turkse herkomst willen dat burgemeester Jan van Zanen van Den Haag een „dreigende haatactie” die Pegida vrijdag wil houden in de stad verbiedt. De anti-islambeweging kondigt op haar Facebookpagina een demonstratie aan bij de Turkse ambassade en toont daarbij een filmpje van een koranverbranding. DENK en de maatschappelijke organisaties vrezen dat hierbij een koran zal worden verbrand of verscheurd. Verbieden is wettelijk niet mogelijk, reageert Van Zanen.