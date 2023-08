Walmart stijgt licht op herstellend Wall Street na cijfers

Walmart, een van ’s werelds grootste supermarktconcerns, is na zijn kwartaalresultaten licht gestegen op de aandelenbeurs in New York. Het retailbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers verwacht. Ook werd het bedrijf positiever over de vooruitzichten voor de rest van het jaar. Zowel de omzetverwachting als de winstprognose werd dan ook opnieuw opgeschroefd. Het aandeel werd 0,2 procent hoger gezet.