De politie heeft woensdag in Arnhem een 36-jarige man uit Steenbergen aangehouden op verdenking van grootschalige drugshandel en witwassen. De man was volgens de politie in bezit van een vervalst buitenlands paspoort. Eerder werden in deze zaak al acht verdachten opgepakt, van wie er nog vier vastzitten. De politie zoekt nog naar drie andere verdachten, die vermoedelijk in het buitenland zijn.