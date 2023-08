Met de uitspraak van de Raad van State, die oordeelt dat het CO2-opslagproject Porthos kan doorgaan, is een belangrijke horde genomen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie. Bouwend Nederland noemt het een „positieve ontwikkeling” dat er meer duidelijkheid komt over bouwprojecten.