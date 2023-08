Rechter beslist over CO2-project waar industrie hoop op vestigt

De Raad van State beslist woensdag of het CO2-opslagproject Porthos wel of niet kan doorgaan. De industrie in de regio Rotterdam wil met het project 37 megaton CO2 afvangen en opslaan in lege gasvelden, om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en klimaatverandering tegen te gaan. Maar milieuorganisatie MOB verzette zich bij de rechter tegen de vergunningen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had afgegeven voor de bouw, omdat daarbij stikstof vrijkomt die schadelijk kan zijn voor de natuur.