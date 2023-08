Een 73-jarige man uit Wezep is dinsdag in Wapenveld (beide plaatsen liggen in Gelderland) omgekomen door een ongeluk met een landbouwvoertuig. Het slachtoffer reed op een fiets. De politie meldt dat het ongeval rond 17.50 uur gebeurde op de Molenweg. Dat is buiten het dorp aan de west-noordkant.