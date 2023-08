De eerste transacties in Rusland met een digitale roebel zijn succesvol verlopen, meldt de op een na grootste bank van dat land, VTB. Rusland doet vanaf dinsdag tests met een digitale munt, waarmee het land onder meer sancties vanwege de oorlog in Oekraïne kan ontlopen. Tegenstanders zien het ook als een middel om de Russische bevolking mee in bedwang te houden.