Het CDA heeft haar eigen verhaal niet genoeg overgebracht, zegt de nieuwe partijleider Henri Bontenbal over de slechte score van het CDA in de peilingen. „Het is niet gelukt om het echte CDA-verhaal met passie en onverschrokkenheid te vertellen”, stelt de parlementariër die maandag als nieuwe lijsttrekker werd gepresenteerd. „Dat is mijn missie.”