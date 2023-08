Het Nederlandse Exit Reizen heeft zo’n vijftien vakantiegangers geëvacueerd van het door hevige bosbranden geteisterde Hawaïaanse eiland Maui. Zij zijn allemaal veilig en zonder gezondheidsproblemen naar een eiland in de buurt gebracht of naar huis gevlogen. Die keuze was aan de mensen zelf, zegt Exit Reizen-directeur Carmen de Vries.