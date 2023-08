Prosus was vrijdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die over een breed front omlaagging. De techinvesteerder (min 2 procent) kampte met een koersverlies van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Speciaalchemieconcern DSM-Firmenich, dat vorige week nog werd afgestraft na tegenvallende resultaten, ging aan kop met een winst van 1,6 procent.