Capri Holdings, het moederbedrijf van modemerken Michael Kors, Jimmy Choo en Versace, wordt overgenomen voor 8,5 miljard dollar (7,7 miljard euro) door modebedrijf Tapestry. Dat Amerikaanse bedrijf is vooral bekend van de Coach-handtassen. Volgens deskundigen is de deal een teken dat de consolidatiegolf in de luxegoederensector nog lang niet voorbij is.