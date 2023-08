Boskalis: nog geen definitief plan voor lading Fremantle Highway

Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de ruim 3700 auto’s die werden vervoerd door het in de problemen geraakte vrachtschip Fremantle Highway. Zo’n duizend voertuigen op de onderste vier dekken lijken nog in goede staat en zijn „prima versleepbaar”, zegt topman Peter Berdowski van Boskalis, een van de betrokken bergingsbedrijven. Toch staat niet vast dat deze duizend voertuigen, waarvan de helft elektrisch is, daadwerkelijk van het schip worden gehaald.