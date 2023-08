Over een krappe drie weken wordt duidelijk hoeveel partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november willen meedoen. 28 augustus is de laatste dag dat politieke partijen hun partijnaam kunnen registreren bij de Kiesraad. Dan wordt duidelijk of er een recordaantal partijen in de Kamer wil komen. Bij de verkiezingen van 2021 deden 37 politieke partijen mee, het hoogste aantal sinds 2002.