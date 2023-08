ABN AMRO en Ahold Delhaize onderaan in hogere AEX

ABN AMRO en Ahold Delhaize waren woensdag de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die een voorzichtig herstel liet zien. De resultaten van de twee hoofdfondsen vielen niet in de smaak bij beleggers. ABN AMRO wist de kwartaalwinst bijna te verdubbelen dankzij de gestegen rente. Beleggers maken zich echter zorgen over de kosten bij de bank. Het concern verwacht namelijk niet langer zijn kostendoelstelling voor 2024 te zullen halen. Het aandeel werd ruim 4 procent lager gezet.