In het Jekerkwartier in Maastricht, aan het eind van de Sint Bernardusstraat, staat de Helpoort. Een groepje wandelaars loopt onder de poort door. Eén van hen leest hardop voor uit een VVV-folder: „De Helpoort is de oudste nog bestaande poort in Nederland.” Wat er verder nog volgt, is niet meer te verstaan. Het groepje slaat na de poort rechtsaf naar een horeca gelegenheid.