Beyond Meat ging dinsdag hard onderuit op de aandelenbeurzen van New York. De fabrikant van vleesvervangers leed afgelopen kwartaal minder verlies, maar zag de omzet flink dalen. Vooral de verkopen van de vegetarische alternatieven voor burgers en worstjes in de Verenigde Staten vielen tegen. Ook werd de omzetverwachting voor het hele jaar verlaagd. Het aandeel werd 19,2 procent lager gezet.