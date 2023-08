Femke Halsema ziet af van toespraak bij Indië-herdenking op Dam

Burgemeester Femke Halsema ziet af van haar toespraak op de Dam in Amsterdam op 15 augustus bij de Indië-herdenking. Die dag wordt herdacht dat er door de overgave van Japan een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog voor het hele Koninkrijk der Nederlanden. Halsema is het er niet mee eens dat sprekers zijn uitgenodigd „die pleiten voor ‘eerherstel en erkenning’ voor Raymond Westerling” en heeft zich daarom teruggetrokken als spreker, laat ze dinsdag in een verklaring weten op Instagram.