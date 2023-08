Het neerslagtekort in Nederland is teruggelopen naar normale cijfers. Het tekort staat met 117 millimeter nu vrijwel op dat van het langjarig gemiddelde, dat in deze tijd van het jaar ongeveer 100 millimeter bedraagt. Het tekort aan regen bleef tot bijna eind juli rond dat van de 5 procent droogste jaren ooit zweven, maar is door de enorme buien van de afgelopen week ineens scherp gedaald, zo blijkt uit de droogtemonitor van het KNMI.