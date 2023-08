De Chinese export is in juli voor de derde maand op rij afgenomen en liet daarbij de grootste daling zien sinds juli 2020. De daling vormt een nieuw bewijs dat de fabrikanten in het land moeite hebben om klanten te vinden voor hun producten doordat consumenten wereldwijd voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven vanwege de hoge inflatie en hogere rentetarieven.