In de West-Duitse stad Düsseldorf mochten dinsdag in alle vroegte meer dan 10.000 mensen naar huis terugkeren. Zij waren geëvacueerd nadat tijdens bouwwerkzaamheden een bom uit de Tweede Wereldoorlog was ontdekt. De bom, die bijna een ton woog, is inmiddels onschadelijk gemaakt, melden de autoriteiten.