De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) gaat donderdag in Nigeria weer praten over de staatsgreep die eind juli in Niger werd gepleegd. Het samenwerkingsverband had de junta in Niger tot en met zondag gegeven om de gevangengenomen president vrij te laten en de democratie in het land te herstellen. Niger gaf hier geen gehoor aan.