De Nederlandse scouts die op de Wereldjamboree in Zuid-Korea zijn, hebben het naar hun zin en zullen blijven, maar het is wel „warm”, zo laat hun woordvoerder weten. Eerder deze week werden al meerdere Nederlandse scouts behandeld in een noodhospitaal omdat de temperatuur opliep tot 38 graden. De woordvoerder meldt dat het programma wordt aangepast op de hitte.