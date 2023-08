Het is maandag precies 200 jaar geleden dat het boekje ”Bezwaren tegen de geest der eeuw” uitkwam. De bekeerde Jood Isaäc da Costa uit daarin scherpe kritiek op het verlichte denken in zijn tijd. Een boodschap die nog altijd actueel is, vinden Jan Bakker, dr. O.W. Dubois en dr. W. Fieret.