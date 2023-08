Santo Domingo stuurt Nederlandse veroordeelde naar Nederland

Een van de drie Nederlandse drugscriminelen waar justitie de uitlevering om heeft gevraagd aan de Dominicaanse Republiek, heeft volgens plaatselijke media zijn verzet tegen uitlevering opgegeven. Terence Angelo Richard de V. moet in Nederland een celstraf uitzitten van 5,5 jaar wegens onder meer drugshandel en witwassen. Hij was voortvluchtig in de Dominicaanse Republiek toen hij er in april met twee andere Nederlanders werd gearresteerd.