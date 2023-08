De politie heeft vrijdagochtend een 24-jarige Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie bij een woning in Rotterdam eind vorig jaar. In de nacht van 11 op 12 december was er een ontploffing aan de Struikheide in de Rotterdamse wijk Ommoord, waardoor de voordeur van het pand zwaar beschadigd raakte. Niemand raakte gewond door de knal.