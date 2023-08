De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met een kwart procentpunt verhoogd naar het hoogste niveau in jaren. De centrale bank wil daarmee de inflatie bestrijden, die ondanks het snelste tempo van renteverhogingen in drie decennia nog altijd op een hoog niveau ligt. Door de rente te verhogen wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.