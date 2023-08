De Duitse webshop Zalando, die ook actief is in Nederland, heeft het aantal orders in het tweede kwartaal van dit jaar zien dalen. Het bedrijf kreeg er wel meer actieve klanten bij en die stopten per bestelling ook meer in hun digitale winkelmand. Dat scheelt het bedrijf in de vervoerskosten. Ondanks een daling van de omzet wist Zalando de nettowinst flink te verhogen, door scherper op de kosten te letten.