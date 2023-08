Het Amerikaanse fastfoodconcern Yum! Brands, het moederbedrijf van kipketen KFC, Taco Bell en Pizza Hut, heeft het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt dankzij het herstel van de verkopen in China. In China wisten de consumenten de filialen van KFC weer te vinden na het loslaten van de strenge coronamaatregelen in het land.