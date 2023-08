Het Openbaar Ministerie heeft nog niet besloten of de man die in juni werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van de Limburgse Gino (9) vervolgd gaat worden. Gebleken is niet dat de verdachte, Youri F., de avond van de verdwijning en dood van het kind „ergens anders is geweest dan thuis”, zei het OM bij de vijfde niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen hoofdverdachte Donny M.