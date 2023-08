Kleine beleggers storten zich op bijna failliet Tupperware

Tupperware Brands waarschuwt al maanden dat het failliet kan gaan, maar dat weerhoudt kleine particuliere beleggers er niet van om aandelen te blijven kopen van het bedrijf. De bekende verkoper van opslagbakjes voor voedsel en andere keukenspullen is in de afgelopen twee weken al met bijna 770 procent in waarde gestegen. De kleine beleggers zitten daarmee de zogeheten grote shortsellers, die speculeren op een koersdaling van een aandeel, dwars.