Uber verliest op lager Wall Street ondanks verrassende winst

Uber behoorde dinsdag tot de verliezers op aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse taxi- en bezorgdienst boekte afgelopen kwartaal wel een verrassende nettowinst van 394 miljoen dollar, na een miljardenverlies vorig jaar. Maar te midden van een algeheel terughoudende stemming op de beurzen waren beleggers toch niet heel enthousiast. Daarbij is bekend geworden dat de financieel directeur van Uber het bedrijf gaat verlaten. Ook zijn de vooruitzichten voor 2024 ongewijzigd gebleven. Het aandeel werd in de vroege handel bijna 5 procent lager gezet.