De Universiteit Utrecht (UU) wil in de toekomst alleen nog samenwerken met partners uit de fossiele industrie als die zich „intensief en aantoonbaar inzetten voor versnelling van de energietransitie, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs”. Dat wordt het nieuwe uitgangspunt. Na de zomer wil de universiteit het strengere klimaatbeleid verder uitwerken, in samenspraak met medewerkers en studenten.