Een 71-jarige motorrijder uit Franeker is zaterdagmiddag overleden na een ongeluk aan de Noordhornerweg in het Groningse Oldehove waarbij geen andere voertuigen waren betrokken. De man raakte rond 15.30 uur door onbekende oorzaak van de weg en kwam in het water terecht. Inzet van meerdere hulpdiensten mocht niet baten, aldus de politie. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.