Franse economie groeit harder, maar Duitsland stagneert

De Franse economie is in het tweede kwartaal onverwacht hard gegroeid. Het bruto binnenlands product (bbp) van de op een na grootste economie van de eurozone groeide met 0,5 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar nam de Franse economie nog minimaal in omvang toe en economen hadden ook nu weer op een kleine groei met 0,1 procent gerekend. De Duitse economie, de grootste van Europa, liet daarentegen een stagnatie zien in het tweede kwartaal.