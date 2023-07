„Waarom worden er in de 21e eeuw nog dienaren van het Woord uitgezonden tot het uiterste van de aarde”, vroeg ds. J. de Bruin woensdag tijdens de jaarlijkse zendingsdag van de christelijk gereformeerde kerk in Elburg. „Dan moeten we omhoog kijken en vanuit de Bijbel nadenken over Gods welbehagen.”