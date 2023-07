De Europese vliegtuigbouwer Airbus is nog altijd druk bezig de productie op te voeren nu er steeds minder tekorten zijn aan materialen. In de eerste helft van het jaar lukte het Airbus om 316 vliegtuigen af te leveren. En het bedrijf bevestigde zijn doelstelling om heel dit jaar 720 toestellen aan klanten over te dragen.