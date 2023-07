Versterken Lekdijk is belangrijk voor bescherming Randstad

Rijkswaterstaat en de 21 waterschappen zijn bezig met de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen wordt in de periode tot 2050 in fases 1500 kilometer aan dijken versterkt. Een van de deelprojecten is de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Dit stuk dijk heeft een lengte van 55 kilometer en is in beheer bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).