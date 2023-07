Naar verwachting hebben de 23 bemanningsleden van het vrachtschip dat in de nacht van dinsdag op woensdag in brand vloog op zo’n 27 kilometer ten noorden van Ameland geen of nauwelijks verwanten in Nederland. Verwanten die geen contact kunnen krijgen met hun „betrokken familielid”, kunnen contact opnemen met de scheepsagent Maripro. Dat melden de veiligheidsregio’s van Drenthe, Friesland en Groningen.