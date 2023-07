Hein Schumacher, die sinds begin deze maand aan het hoofd staat van Unilever, verdedigt de aanwezigheid van het was- en levensmiddelenconcern in Rusland en het betalen van belastingen in het land. Hij stelt dat het doorgaan van de activiteiten van Unilever op de Russische markt de „minst slechte optie” is om te voorkomen dat de divisie wordt genationaliseerd door de Russische staat.