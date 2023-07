Kunstmatige intelligentie in beeld bij cijfers techbedrijven

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt een belangrijk aandachtspunt als Google-moederbedrijf Alphabet en Microsoft dinsdag met cijfers komen. Beide techbedrijven zijn voorlopers op het gebied van generatieve AI, wat in het geval van Microsoft te danken is aan een samenwerking met OpenAI. Systemen voor generatieve AI zijn sinds eind vorig jaar veel in het nieuws omdat ze snel goedlopende teksten kunnen maken en ook behoorlijk op foto’s gelijkende beelden.