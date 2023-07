Starters die de woningmarkt willen betreden in de grote steden, hebben in het tweede kwartaal het meest geprofiteerd van dalende woningprijzen. Dat meldt het Kadaster bij de publicatie van zijn kwartaalbericht. Starters die in die periode een woning kochten in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag betaalden gemiddeld 8,3 procent minder dan een jaar geleden.