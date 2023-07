Ook in een nieuwe poging bij de rechter is het milieuorganisatie ClientEarth niet gelukt om Shell-directeuren ertoe te dwingen om de CO2-uitstoot sneller omlaag te brengen. Na het verhaal van de klimaatbeweging te hebben gehoord, oordeelde een rechtbank in Londen opnieuw dat de zaak tegen het olie- en gasconcern te zwak is. Dat deed de rechter eerder al in mei. ClientEarth gaat nu tegen de nieuwe uitspraak in beroep.