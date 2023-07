Lilian Marijnissen is opnieuw aangewezen als lijsttrekker van de SP. In haar toespraak heeft ze uitgehaald naar Frans Timmermans, de man die zeer waarschijnlijk haar grote concurrent op links zal zijn. Ze herinnerde aan de samenwerking die Timmermans in het verleden als PvdA-minister heeft gehad met de VVD. In fel getoonzette woorden somde Marijnissen de „miskleunen” van Timmermans op. „Allemaal oude politiek.”