Musk zet naamswijziging door, officiële Twitter-account heet X

De verandering van de naam van berichtendienst Twitter naar X wordt doorgezet door eigenaar Elon Musk. De officiële account van het bedrijf op de eigen dienst heet inmiddels al X en die letter wordt ook op de gevel van het hoofdkantoor van het bedrijf in San Francisco geprojecteerd. Topvrouw Linda Yaccarino zei afgelopen nacht al in een reeks tweets dat „X, draaiend op kunstmatige intelligentie, ons zal verbinden op manieren die we ons nu pas beginnen voor te stellen”.