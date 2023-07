Een 26-jarige man uit Heesch en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn zondagavond opgepakt in het Brabantse Veghel na een politieachtervolging. Ze reden in een gestolen auto op de A50 en negeerden een stopteken ter hoogte van de afrit Volkel. Meerdere politiewagens zetten daarop de achtervolging in.