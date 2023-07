Bijna zeshonderd politieagenten hebben zich in Marseille ziek gemeld uit protest tegen de arrestatie van een collega. Een agent van de oproerpolitie is aangehouden omdat hij tijdens de recente hevige nachtelijke onlusten 2 juli een 21-jarige man zou hebben mishandeld. Een vakbond heeft de politiemensen in de stad opgeroepen tot stiptheidsacties en minimaal te werken.