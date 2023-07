TUI: tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers naar Rhodos

Reisorganisatie TUI brengt tot en met dinsdag geen nieuwe reizigers naar het Griekse eiland Rhodos, waar grote bosbranden aan de gang zijn. Dat heeft een woordvoerster laten weten. Op dit moment heeft TUI Nederland zo’n vijftig reizigers op Rhodos die geëvacueerd zijn, zo meldt de reisorganisatie. „We staan met hen in contact om hun situatie in kaart te brengen. We inventariseren de mogelijkheden om hen naar Nederland te brengen.”