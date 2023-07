Het is de laatste dag dat een van de drukste verkeerswegen van Amsterdam, de Weesperstraat, is afgesloten. Met de ingrijpende en veelbesproken maatregel wilde de gemeente in zes weken onderzoeken wat de effecten zijn op het verkeer, de veiligheid, de luchtkwaliteit, het geluid en de beleving van de bewoners. Op zondag wordt de afsluiting afgebroken en om 23.00 moet de route weer toegankelijk zijn.